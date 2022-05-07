شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تكشف إستراتيجية 2027 بـ«دولي التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك جامعة أم القرى في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي 2022، الذي يقام في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، خلال الفترة من 7 - 10 شوال الجاري، تحت عنوان «التعليم في مواجهة الأزمات والتحديات».

وتتضمن مشاركة الجامعة إبراز برامجها الأكاديمية والتعليمية والبحثية، وإستراتيجياتها الجديدة 2027، وما توصلت إليه من مبادرات وبرامج أكاديمية وتعليمية، بالإضافة إلى إنجازاتها فيما يخص المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي في مواجهة التحديات والأزمات، وما تتميز به الجامعة في منظومة الإبداع والابتكار.

وبيَّن رئيس الجامعة د. معدي آل مذهب، أن مشاركة الجامعات تعد منبرا لتبادل الخبرات مع بعضها، وتوثق الإنجازات الماضية، والتطلعات المستقبلية، والبرامج والمبادرات والمشاريع التي تعمل عليها الجامعات السعودية، محققة بذلك توجهات وزارة التعليم وفقا للرؤية الوطنية الطموحة 2030.

وأشار إلى الدعم السخي، الذي يحظى به القطاع التعليمي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مقدرا لوزير التعليم ونائبه العناية، التي يحظى بها قطاع التعليم الجامعي بشكل عام، وجامعة أم القرى على وجه الخصوص من متابعة مستمرة ودعم لا محدود.