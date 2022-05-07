شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مسرحية وفلكلورية في احتفالات العيد بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعل عدد كبير من الأسر والعائلات المكية مع العروض المسرحية والفلكلورية والمسابقات التي قدمتها أمانة العاصمة المقدسة، في المواقع المخصصة لاحتفالات العيد وعلى منصات العروض المجهزة بأحدث التقنيات، التي تحولت إلى لوحات فنية وحظيت بحضور جماهيري كبير.

وتوافدت العائلات وأطفالهم على موقع الاحتفال بمكة المكرمة لمشاهدة العروض والفعاليات، التي جرى تقديمها من قبل عدد من أشهر الفرق الفنية والشعبية والشخصيات الفنية، بالإضافة إلى العروض الضوئية المبهرة والفقرات الإنشادية والترفيهية للأطفال والألعاب والمسابقات.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني أن احتفالات عيد الفطر المبارك التي نظمتها الأمانة قد لاقت قبولا واستحسانا من المواطنين بكافة شرائحهم، مؤكدا أن الأمانة حريصة على تجديد الفعاليات أولا بأول وتنفيذ برامج وفقرات جديدة تلبي تطلعات الأهالي.

وأشار إلى أن كل عام يشهد جديدا في إطار الحرص على تطوير شكل ومضمون الفعاليات الخاصة باحتفالات العيد وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية واللجان التنفيذية لإنجاح هذه الفعاليات، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى بعض مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والجمعيات التطوعية بشأن خطة احتفالات العيد، واتخاذ كافة الإجراءات التي حققت النجاح وسهولة وصول المواطنين لمواقع الفعاليات والاستمتاع بها في أجواء من الراحة والسعادة.