شكرا لقرائتكم خبر عن «موسم جدة».. عروض وفعاليات تجذب الزوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت فعاليات موسم جدة، حضوراً وتفاعلاً لافتاً من الزوار من جنسيات مختلفة، للاستمتاع بالعروض والفعاليات المتنوعة التي يقدمها الموسم، والتي تناسب مختلف الأعمار وتلبي الرغبات كافة.

وحظيت مطاعم ومقاهي جدة آرت بالإضافة إلى عروض السيرك العالمية اليومية بإقبال كبير من المقيمين والسياح، الذين وجدوا فيها فرصة لقضاء أجمل الأوقات مع أطفالهم وأسرهم، وتوثيق لحظات السعادة التي رسمتها الفعاليات المتنوعة على وجوههم، والاستمتاع بالفعاليات والعروض الحية التي تقدمها.

وعبر الزوار عن سعادتهم البالغة بالفعاليات التي شاهدوها، وتنوع العروض المقدمة التي أضفت أجواء من البهجة والسعادة على وجوه الجميع، مؤكدين أن فعاليات الموسم تناسب جميع أفراد العائلة.

وقالوا: إن عروض الموسم شكلت لوحة فنية جميلة من الفرح لدى الصغار، التي كانت الألعاب النارية نقطة جذب وتشويق لهم يحرصون على مشاهدتها، بالإضافة للألعاب والعروض الأخرى.