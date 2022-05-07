شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لـ 110 مرضى كلى بالمهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. واستقبل المركز خلال شهر مارس الماضي 110 مرضى بينهم 45 مريضا حصلوا على 402 جلسة غسيل كلوي، منها 398 جلسة مجدولة و4 جلسات إسعافية، بينما تلقى 65 مريضا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 73 %، ونسبة الإناث 27 %، بينما شكلت نسبة النازحين 9 %، والمقيمين 89 %، وشكلت نسبة اللاجئين 2 %. ويأتي ذلك امتدادا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.