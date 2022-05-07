شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: نعمل على تعزيز أنشطة العمل المناخي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير السياحة أحمد الخطيب ضعف قدرة قطاع السياحة على التصدي لآثار الظواهر الجوية الحادة والأحداث الصحية الشديدة في أعقاب جائحة كورونا ، مضيفا أنه من المتوقع أن تزداد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع السياحة بنسبة 25% بحلول عام 2030 عن مستوياتها في عام 2016، وعليه فلا تزال الحاجة إلى تعزيز أنشطة العمل المناخي أمراً بالغ الأهمية، مبينا أن المملكة تعمل على تكثيف الجهود الهادفة إلى تحقيق ذلك. وقال الخطيب خلال مشاركته في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس: «خسر قطاع السياحة ما يقدر بـ 62 مليون وظيفة على مستوى العالم خلال الجائحة، مما يسلط الضوء على ضعف قدرة القطاع على التصدي للتحديات، التي لا تنحصر على الأوبئة العالمية بل تضم التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ».

وأضاف أن التصدي لتغير المناخ يمثل جزءاً لا يتجزأ من الجهود الهادفة إلى بناء قطاع سياحي ذي قدرة أكبر على مواجهة التحديات، ولن يكون ذلك ممكناً دون تحقيق الاستدامة في القطاع.