شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف مستفيد من العيادات المتنقلة بالخوخة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 11.721 مستفيدا، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 19 أبريل 2022م.

وراجع عيادة الباطنية 1.005 أفراد، وعيادة الطوارئ 1.677 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 286 حالة، وعيادة الأطفال 370 طفلا، وعيادة التحصين 19 فردا، وعيادة الوبائيات 215 فردا، وعيادة التوليد 7 حالات، وعيادة الفحص المخبري 796 فردا، فيما صُرفت الأدوية لـ 3.829 فردا، وعيادة الجراحة والتضميد 174 فردا، وعيادة التوعية والتثقيف 323 فردا، واستفاد من قسم الإحالة الطبية شخصان، وراجع عيادة التغذية العلاجية 18 فردا. وفي الخدمات المرافقة استفاد 1.709 أشخاص من قسم الرعاية الصحية، و17 مستفيدا من قسم نقل الدم، واستقبل قسم التنويم 8 حالات.