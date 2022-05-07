النصر سيشكو محامين إلى وزير العدل في قضية كنو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، أن ناديه بصدد تقديم شكوى إلى وزير العدل ورئيس الهيئة السعودية للمحامين، بسبب تجاوزات بعض المحامين ومحاولة استغلال تراخيصهم للتأثير على قرار غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم.

وقال آل معمر في تصريحات صحفية عقب فوز النصر 4-2 على الشباب، الجمعة :«نعمل الآن على تقديم شكوى إلى وزير العدل رئيس مجلس إدارة هيئة الهيئة السعودية للمحامين، بسبب تجاوزات بعض المحامين واستغلالهم لتراخيصهم في محاولة التأثير على القرار.. وهناك بعض المحامين للأسف يستغل هذه المهنة لتحقيق مصالح خاصة بحكم انه يعمل لمصلحة بعض الأطراف في الشكوى، وآخرون منهم خصوم لنادي النصر في قضايا أخرى ويجيّر آراءه لمصلحة المنافس، ومهنة المحاماة مهنة شريفة جدًا، وأنا أثق تمامًا أن هيئة المحامين السعوديين ستلتفت إلى هذا الأمر وأتمنى من رجال القانون في البلد أن يحفظوا للمحامي صورته الزاهية التي تسعى دائمًا إلى تحقيق العدالة، وإن شاء الله نقدم الشكوى مع بداية العودة إلى الدوام الرسمي، وهناك 5 محامين سيكونون في قائمة المرفوع ضدهم الدعوى».

وكانت غرفة فض المنازعات قضت بإيقاف كنو 4 أشهر، ومنع نادي الهلال من التسجيل لمدة فترتين متتاليتين ودفع تعويض 27 مليون ريال نظير توقيع اللاعب مع النصر والهلال في وقت واحد.

وحول القرار الصادر من غرفة فض المنازعات قال مسلي آل معمر: «من وجهة نظري الشخصية أن نادي النصر حصل على 70 في المئة من حقه عبر القرارات الصادرة، ويسجل للاتحاد السعودي لكرة القدم أنه اتخذ عقوبات رياضية وأصدر القرارات المناسبة في مثل هذه التجاوزات، وأما مسألة الحق الكامل فأنا ما زلت أرى أننا حصلنا على 70 في المئة منه، وسنستأنف إن شاء الله أمام مركز التحكيم ونأخذ الجزء لم نأخذه حتى الآن، حيث أننا لم نأخذ تعويضًا كاملًا، ويفترض أننا نحصل على الـ 27 مليون ريال، إضافة إلى سبعة ملايين ونصف المليون ريال المتمثلة في مقدم العقد، وتقديم الاستئناف حق لنا، وكذلك غرفة فض المنازعات من حقها أن تتخذ القرار الذي تراه مناسبًا».

وأشار إلى أن القانون واضح جدًا :«في النهاية، القانون واضح، وحالة النصر والهلال ومحمد كنو، واضحة جدًا ولا تحتاج إلى الاجتهادات» ووصف ما تردد بعد القرار من أحاديث بالأكاذيب وقال: «هناك سيل من الأكاذيب التي خرجت بعد إعلان القرار، لا تمت للحقيقة بصلة، وبإذن الله ستظهر الحقائق»، وأضاف: «في البداية ذكروا أن من وقع وكيل محمد كنو وبعدها أشاروا إلى أننا فاوضناه في الفترة التي لا تسمح لنا بذلك، وبين الحين والآخر يظهر كلام لا يمت للحقيقة بصلة، وفي النهاية ستظهر الحقيقة، وهناك إدعاءات ظهرت بعد القرار المقصود فيها، ربما التأثير على أصحاب القرار أو ربما التغطية على الخطأ الفادح الذي أرتكب، وللأسف أن البعض في الإعلام تركوا الخطأ الحقيقي المتمثل في التوقيع مع لاعب لديه عقد، وارتكاب انتهاك جسيم، وذهبوا للحديث عن أمور جانبية».

وعن ما إذا كان الهلال على معرفة بتوقيع النصر مع محمد كنو قال رئيس النصر:«لو لم يكن لديه علم لما صدر القرار، والمفاوضات ظهرت على الهواء، ونحن لم نعلن أننا وقعنا مع اللاعب لأن هذا الأمر يخصنا وليس شرطًا أن نعلن». مؤكدًا أن اللاعب محمد كنو هو الذي وقع بنفسه مع النصر وتساءل باستغراب: «هل سنوقع مع شخص غير محمد كنو، ومكان التوقيع أمر يخصنا».

وفيما يتعلق بمصير الأرجنتيني ميجيل روسو مدرب النصر، وما يتردد حول الاتفاق مع مدرب لقيادة الفريق قال مسلي آل معمر:« مدربنا حقق الفوز على الشباب بأربعة أهداف، ولو صدقنا الأقاويل التي تتردد لما وجدتموني في النادي، وجميع اللاعبين غادروا أسواره، وتاليسكا في تركيا وأبو بكر فينسينت في فرنسا، وجميع ما سمعناه في الفترة الماضية أفلام جميلة جدًا».

ورفض رئيس نادي النصر الخوض في تفاصيل الشكوى التي تقدم بها ناديه ضد نادي الاتحاد والمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجمه، وعن طريقة الحصول على التسجيلات، واكتفى بالقول: «الدعوى ما زالت منظورة أمام لجنة الاحتراف في الجانب المحلي، وبناءً على ذلك فأنا لا أريد الحديث في هذا الموضوع».

وعن الانتصار الكبير الذي حققه فريقه أمام الشباب بنتيجة 4-2 أكد مسلي أن فوز فريقه على نظيره الشباب غير مستغرب.

وقال: «الشباب نادي عريق وفوزنا عليه لا يتعدى الظفر بـ 3 نقاط.. والتحديات مع الأشخاص لا تعنينا ونحن نقدر الكيانات».