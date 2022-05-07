تعليم الحدود الشمالية يعتمد بداية الدوام الصيفي

محمد بن مسعود - الدمام - مكتب الثقافة بتعز يواصل مهرجان المنتزه العيدي لليوم الثالث وسط جماهير الفرحة والحياة والجوائز والإحتفاء بالفنان الكبيرالراحل أبوبكرسالم

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