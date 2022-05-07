محمد بن مسعود - الدمام - كانها حورية على الأرض .. شاهد صورة نادرة لصباح شقيقة السندريلا سعاد حسنى قبل وفاتها .. لن تصدق مدى جمالها والشبه بين أختها السندريلا كبير جدا!

قام رودا مواقع التواصل الاجتماعى، بإعادة تداول صورة نادرة لـ”صباح” شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسنى والفنانة نجاة الصغيرة، وذلك قبل وفاتها فى أغسطس سنة 1965م عن سن 20 سنة، وذلك نتيجة تأثرها بإصابة حادث سير على طريق “القاهرة – الإسكندرية” .

وذلك أثناء سفرها إلى الإسكندرية لحضور حفل غنائى لشقيقتها نجاة.وظهرت الصورة التى تعود إلى أرشيف الموثق مكرم سلامة، صاحب أكبر أرشيف مصرى مصور، مرتدية ملابس تقليدية للفتيات “بلوزة وجيبة” وبجوارها دراجة.

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وقبل حادث صباح كانت تنوى أن تخطو خطوات شقيقتيها فى العمل بالسينما، حيث كان يتوقع لها صناع السينما فى ذلك الوقت مستقبلا فنيا ناجحًا.

ووفقا لما نشرته الصحف فى تلك الوقت، فإن الحادث وقع بالقرب من إيتاى البارود، خلال سفرها إلى الإسكندرية لحضور حفل لشقيقتها نجاة، بعد تصادم السيارة التى كانت تستقلها مع خطيبها.

وجاء مانشيت خبر الوفاة “مصرع صباح شقيقة نجاة الصغيرة” وفى التفاصيل: “لقيت صباح، 20 سنة، شقيقة نجاة الصغيرة وسعاد حسنى مصرعها فى الطريق الزراعى، كانت صباح تنوى الاشتغال بالسينما، وكان السينمائيون يتوقعون لها مستقبلا ناجحًا.

وقد وقع الحادث قرب إيتاى البارود على إثر تصادم السيارة التى كانت تستقلها صباح بسيارة لورى كانت فى طريقها إلى القاهرة، كانت صباح متجهة إلى الإسكندرية لحضور حفلة غنائية تحييها شقيقتها نجاة، توفيت صباح عقب الحادث بنصف ساعة.

وقد تعرفت الشرطة على شخصيتها بعد 24 ساعة من الحادث، وقامت بإبلاغ شقيقتها سعاد حسنى بالخبر، الذى أبلغته بدورها لنجاة التى ألغت الحفلة التى كانت تنوى إحياءها.