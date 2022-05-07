مسلي آل معمر: لم نحصل على حقوقنا كاملة في قضية كنو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أكد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، أن إدارته بصدد رفع شكوى إلى وزير العدل السعودي ضد محامين؛ استغلوا تراخيصهم ومهنتهم في الإدلاء بمعلومات غير صحيحة لمحاولة التأثير على قرار غرفة فض المنازعات في قضية اللاعب محمد كنو.

وجاءت تصريحات آل معمر عقب نهاية مباراة فريقه أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابع بأن النصر لم يحصل على حقه كاملاً في قضية اللاعب، وإنما حصل على نسبة 70% من حقوقه. مشيرًا إلى أن إدارته ستستأنف القرار أمام مركز التحكيم الرياضي للحصول على ما تبقى من الحق.

وأضاف: سنطالب بمقدم العقد، وقدره 7 ملايين ونصف المليون، إضافة إلى الـ27 مليونًا، على اعتبار أن توقيعنا مع اللاعب كان سليمًا، وإجراءاتنا أيضًا سليمة، وأن موقفنا قانوني.. والقضية بسيطة وواضحة جدًّا.

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت مطلع مايو الجاري قرارات للبت في الشكوى التي قدمها النصر بحق الهلال وكنو بسبب توقيع اللاعب لـ”العالمي” في الفترة الحرة قبل تجديد عقده مع “الزعيم”. أخبار قد تهمك

وجاء في قرارات الغرفة إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر عن ممارسة أي نشاط كروي، ومنع الهلال من تسجيل اللاعبين لفترتين ابتداء من الفترة الأولى التي تتبع إصدار القرارات.