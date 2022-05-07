سوموديكا: النصر محظوظ.. والشباب ليس جاهزا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أرجع الروماني ماريوس سوموديكا مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، خسارة أمام النصر إلى عدم اكتمال جاهزية فريقه إلى جانب وقوف الحظ إلى جانب الفريق الأصفر.

وقال سوموديكا في تصريحات للناقل الرسمي عقب المباراة:«المباراة كانت صعبة لنه ليس من السهل لعب مباراة كل 3 أيام خاصة في رمضان»

وأضاف: «شراحيلي يعاني من الإصابة وبانيجا لم يتدرب لمدة 7 أيام؛ كل ذلك أثر على مستوى الفريق».

وأكد ان فريق النصر كان محظوظاً في المباراة لأنه سجل من كل الفرص التي اتيحت له؛ وفي المقابل أهدر فريقي فرصتين في الشوط الأول.

وعن الدفع بنواف العابد في الشوط الثاني قال المدرب الروماني:«نواف لعب مصاباً وطلبت منه اللعب ومساعدة الفريق حتى ولو في الشوط الثاني وهناك ثمة أمور لا يعلمها اللاعبين»

وخسر الشباب 2-4 أمام النصر على ملعب مرسول بارك في قمة مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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