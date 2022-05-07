جامعة الملك سعود تشارك في أعمال المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تشارك جامعة الملك سعود في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم الذي تنظمه وزارة التعليم بمركز الرياض للمؤتمرات خلال الفترة من 7 – 10 شوال الحالي من خلال جناح الجامعة المخصص داخل المعرض .
ويحتوي الجناح على عدد من الأركان تقدم خدماتها للزوار عامة والجامعة خاصة، منها ركن لعمادة القبول والتسجيل يتم من خلالها تقديم العديد من الكتيبات والنشرات الخاصة بالمنح الداخلية وقبول الطلبة الدوليين والتحويل إلى الجامعة، والطالب الزائر ودليل القبول والتخصصات المتاحة وبرنامج الدبلوم بكلية الدراسات التطبيقية وكتيب تعريفي بعمادة شؤون الطلاب.
كما يحتوي على أركان الريادة والتميز ، وتحقيق الرؤية 2030 ، وبرامج الدراسات العليا ، واستثمار برنامج الملكية الفكرية ،وترخيص التقنية، وكذلك هناك ركن للمدينة الطبية ، وركن دار الجامعة للنشر ومعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية، وأخيراً ركن للمدينة الجامعية للطالبات .
ومن ضمن مشاركات الجامعة في المؤتمر سيكون هناك عدد من ورش العمل يلقيها عدد من أعضاء هيئة التدريس من ضمنها ورشة ” دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية والرعاية الصحية” ، وورشة ” تجربة الجامعة في ضبط الجودة الأكاديمية في ظل أزمة كورونا” ، وورشة “مستقبل التعليم الجامعي”.
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