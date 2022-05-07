بايدن يعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة رادار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم، عن إرسال حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة رادار.

وبحسب العربية، أكد “بايدن” أن مساعدات أميركا والحلفاء ساعدت أوكرانيا على الفوز في معركة كييف، وتحقيق نصر علي القوات الروسية.

وقال بايدن إنه علي الجميع أن يظهر العزم على مواصلة تدفق الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا دون انقطاع، لمنع قوات بوتين من التقدم.

ولفت إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية، سترسل المساعدات التي وافق عليها الكونجرس مباشرة إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا، مشددا علي أن مساعدات أميركا والحلفاء ساعدت أوكرانيا على الفوز بمعركة كييف.

كان أوكرانيا، أعلنت اليوم، عن استهداف الفرقاطة الروسية “الأدميرال ماكاروف” عبر صاروخ، فيما لم تعترف روسيا بشكل رسمي حتي اللحظة بحدوث أي أضرار في الفرقاطة الحربية.

وأكدت عدة وسائل إعلامية عالمية، نقلت عن مسؤولين أوكرانيين، أن السفينة الحربية الروسية “الأدميرال ماكاروف” قد استهدفت بصواريخ أوكرانية، وتم تدميرها.

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وقال أنتون جيراشينكو، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن صاروخًا من طراز “نبتون” تمكن من استهداف السفينة بنجاح، ما ألحق خسائر فادحة بالجانب الروسي.

وبين مستشار الرئيس الأوكراني أن “الأدميرال ماكاروف” كانت تبحر بالقرب من جزيرة الأفعى في البحر الأسود جنوب أوديسا، مشيرا إلي أن روسيا أرسلت سفنا أخرى متمركزة في شبه جزيرة القرم لمساعدة “الأدميرال ماكاروف”.