مسافر مستهتر يفتح باب الطائرة ويسير على جناحها

محمد بن مسعود - الدمام - أقدم راكب أمريكي على سلوك غريب من نوعه، إذ فتح باب الطائرة وقام بالسير على جناحها بينما كانت تستعد للتوقف. واعتقلت السلطات الأمريكية، صباح أمس الاول، الراكب الذي كان على متن طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» في مطار أوهير الدولي بشيكاغو، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن شبكة «سي إن إن».

وأوضحت إدارة شرطة شيكاغو، في بيان، أن «رجلاً كان على متن طائرة تقترب من البوابة قام بسحب مخرج الطوارئ، وتمكن من الخروج إلى جناح الطائرة».

وقالت الشرطة إن «الرجل انزلق بعد ذلك على الجناح إلى أرض المطار».

ووقع الحادث على متن رحلة «يونايتد إيرلاينز – رقم 2478» القادمة من سان دييغو.

وقالت الشركة إن الطاقم الأرضي أوقف الشخص خارج الطائرة، وعند وصول الطائرة إلى البوابة المخصصة لها، نزل جميع الركاب بسلام.

وصرحت الشرطة قائلةً: «وصلت مديرية حماية المدنيين ووضعته في الحجز».

وذكرت أن راندي فرانك دافيلا متهم بارتكاب سلوك طائش، مشيرةً إلى أنه تم اعتقاله دون حوادث ووجهت إليه التهم. وسيمثل المتهم أمام المحكمة في 27 يونيو.