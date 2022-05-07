حيوان غريب يُثير الذعر في مصر.. ومخاوف من خطورته

محمد بن مسعود - الدمام - أثار حيوان غريب على هيئة كلب الذعر في مصر.

وتداول روّاد مواقع التواصل في مصر صورة لحيوان غريب نشرته إحدى الصفحات على «فيسبوك»، إذ كشفت أن أحد المتابعين لها من سكان عزبة أبوعمر التابعة لمدينة أبوصوير في الإسماعيلية لاحظ ظهور حيوان غريب على هيئة كلب أو سلعوة، والتقط صورًا له، مضيفة أن هذا الحيوان ظهر منذ 10 أيام وما زال يتجوّل في المنطقة.

وأعرب روّاد التواصل عن مخاوفهم من خطورة هذا الحيوان وإمكانية تعرضه للأطفال والمارة بالأذى، بينما أكد آخرون أن الحيوان هو بالفعل كلب، لكنه مصاب بالجرب الذي أدى لتحوّل جلده لهذا الشكل واللون.