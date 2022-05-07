«أبها» تتحوّل إلى غابات بنفسجية

محمد بن مسعود - الدمام - حوّلت شجرة الجاكرندا موسم العيد في مدينة أبها إلى عالم من الدهشة بلونها البنفسجي الأخاذ، وبسبب تأثير هذه الشجرة على الشوارع والتي حوّلتها إلى لوحات سيريالية من عالم الخيال، إذ تركز وجود هذه الأشجار في شارع الفن وحديقة أبوخيال وعلى جوانب الطرق التي تزيّنت بمشهد جمالي، ارتسمت فيه مظاهر الفرح.

وتجمّعت حول تلك الأشجار مئات الأسر في شارع الفن وسط مدينة أبها، الذي يُعد أبرز مواقع «الجاكرندا» في منطقة عسير للتنزه، وقضاء أيام العيد وسط غابة من الأزهار البنفسجية والإرجوانية الزاهية، وسط كثافتها اللافتة، لتكون وجهة لقاصدي جمال الطبيعة وقضاء أوقات ماتعة وسط الغابات البنفسجية، وتوثيق جماليات المكان.

أمانة منطقة عسير عملت على دعم مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي حملت شعار «السعودية الخضراء»، من خلال زراعة 25 ألف شجرة للجاكراندا في أبها، إذ تضيف بجمالها ورائحتها العطرة في حدائق وشوارع وطرقات وميادين المدينة بُعدًا جماليًا يسر الناظرين.

وتُعد «الجاكراندا» من أجمل أشجار العالم ذات الزهور البنفسجية الزاهية التي تتخذ شكل حمائم مجتمعة في مظهر فريد وجذاب، إضافةً إلى أنها تشكل طيفًا زاهيًا على جمال الطبيعة في المدينة، واعتدال مناخها المناسب لمثل هذه الأشجار، إذ تكتسي أغصانها الكثيفة أزهارًا بنفسجية وأرجوانية تفوح بشذاها أرجاء المكان.