الصحّة: تسجيل 680 اصابة جديدة بكورونا وتعافي 424 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة الموافق 6 مايو 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 4064 فحصًا، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9742059 فحصًا.
كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 680 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 3612 حالة، وبلغ عدد المتعافين أمس 424 حالة، ليبلغ إجمالي المتعافين 566352. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 19 حالة، ولا توجد حالات تحت العناية. وبلغ اجمالي الوفيات 1477 حالة وفاة.
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