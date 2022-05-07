جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الجمعة

محمد بن مسعود - الدمام - انتهت منافسات اليوم الجمعة، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب مواجهة النصر والشباب في المسابقة.

واستطاع النصر تحقيق الفوز على نظيره الشباب برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري المحترفين السعودي.

1. الاتحاد 61 نقطة. أخبار قد تهمك 2. النصر 51 نقطة. 3. الهلال 49 نقطة. 4. الشباب 47 نقطة. 5. ضمك 42 نقطة. 6. الفيحاء 33 نقطة. 7. أبها 33 نقطة. 8. الفتح 32 نقطة. 9. الأهلي 29 نقطة. 10. الرائد 29 نقطة. 11. الفيصلي 29 نقطة. 12. الاتفاق 27 نقطة. 13. الطائي 27 نقطة. 14. التعاون 26 نقطة. 15. الباطن 26 نقطة. 16. الحزم 14 نقطة.

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