حظر تجوال في جنوب غرب إيران بعد دعوات للاحتجاج على الغلاء

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، عن حظر تجوال في مدينة الخفاجية جنوب غرب إيران بعد دعوات للاحتجاج على الغلاء، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وبحسب مواقع إيرانية معارضة، نقلت عنها العربية، فقد شهدت مدينة الخفاجية، انتشار أمنيا مكثفا بسبب دعوات للاحتجاجات.

ويعاني الشعب الإيراني من أزمات متتالية، حالت دون أن يعيش المواطن حياة كريمة، فيما ترتفع الأسعار يومًا بعد يوم، وسط فشل ذريع للسطات الإيرانية في تحقيق متطلبات الشعب، الأمر الذي قادهم في النهاية للتنظيم دعوات رافضة للسياسيات القمعية الممارسة ضدهم.