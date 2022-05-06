شكرا لقرائتكم خبر عن «مارينا اليخوت» تستقبل زوار موسم جدة بإطلالة بحرية وخيارات متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستقبل منطقة المارينا في نادي جدة لليخوت زوار موسم جدة بعد غدٍ الأحد الموافق 8 مايو بالعديد من المطاعم والمقاه المتنوعة المطلة على الواجهة البحرية.

وتتميز منطقة المارينا بنادي اليخوت بإطلالتها البحرية البديعة، كأحد أكثر مناطق الموسم جمالاً على الواجهة البحرية لمدينة جدة، وتنوع الخيارات فيها، وتضم العديد من التجارب العالمية من مطاعم ومقاه فاخرة، ومجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا، وتتيح للزائر فرصة تذوق تجارب المطاعم العالمية، والتسوق الفاخر من أشهر الماركات والازياء والإكسسوارات .

ويضم النادي مرسى للسفن يصل ارتفاعه إلى 135 متراً، ويتسع لأكثر من 100 يخت، بالإضافة لشاطئ حصري لأعضاء نادي جدة لليخوت، وأول مارينا سياحية في المملكة .