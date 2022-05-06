اخبار دوليه – الكرملين: سيأتي وقت الاحتفال بيوم النصر في ماريوبول

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إنها لا تعرف إن كان سيقام عرض عسكري في ماريوبول في التاسع من مايو الجاري، خلال إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية عام 1945، لكنها أضافت أن وقت الاحتفال بيوم النصر هناك آت.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، في إفادة يوم الجمعة، عندما سئل عن خطط يوم التاسع من مايو في الأراضي التي استولت عليها القوات المدعومة من روسيا في الفترة الأخيرة: «سيحين وقت الاحتفال بيوم النصر في ماريوبول»، وفقا لرويترز.

وأضاف «سيكون هناك روس بالطبع، عدد كبير من الروس في التاسع من مايو في ماريوبول.. لكن فيما يخص توجّه وفد رسمي للمدينة، فلستُ على علم بذلك»، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وكانت الاستخبارات الأوكرانية اتهمت، الأربعاء الماضي، روسيا بأنها تستعد لإقامة عرض عسكري في مدينة ماريوبول، التي أعلنت موسكو سيطرتها عليها باستثناء جيب للمقاومة الأوكرانية في مصنع أزوفستال للصلب.