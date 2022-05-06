محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكد المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم، أن العاصمة الرياض ستشهد خلال الساعات القادمة موجة غبارية.
وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “استمرار تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية تتسبب في انعدام أو شبه انعدام للرؤية على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية والمحافظات الشمالية لمنطقة الرياض، والمتوقع أن يمتد تأثيرها على العاصمة في الساعات القادمة”.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الرياض.. “الأرصاد” يحذر من موجة غبارية خلال الساعات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.