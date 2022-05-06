طقس الرياض.. “الأرصاد” يحذر من موجة غبارية خلال الساعات القادمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم، أن العاصمة الرياض ستشهد خلال الساعات القادمة موجة غبارية.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “استمرار تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية تتسبب في انعدام أو شبه انعدام للرؤية على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية والمحافظات الشمالية لمنطقة الرياض، والمتوقع أن يمتد تأثيرها على العاصمة في الساعات القادمة”.