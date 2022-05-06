قائد مركبة يصطدم بعدد من السيارات متعمداً في حائل (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل وثقت مقاطع فيديو يظهر فيها شخص يقود مركبة ويصطدم بمركبة أخرى أثناء سيره بتهور على الطريق بالقرب من كوبري تقاطع طريق الملك فيصل مع الدائري الغربي بحائل. وأظهر الفيديو قائد المركبة وهو يصدم سيارة معينة من نوع جيب عدة مرات متعمداً. وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب مغردون بمعاقبة قائد السيارة. أخبار قد تهمك

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