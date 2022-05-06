محمد بن مسعود - الدمام - اخبار دوليه – رئيس البرلمان العربي: الصحافة البحرينية تتمتع بتاريخ طويل في إثراء العمل الوطني وتستند قوتها من دعم جلالة الملك للعمل الصحفي

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – التحالف: انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيراً حوثياً ضمن المبادرة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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