جسر الملك فهد: لا تُعتمد الهوية الرقمية عبر “توكلنا”.. يلزم البطاقة الأصلية عند السفر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه لا يُعتدّ ببطاقة الهوية الوطنية الرقمية في تطبيق «توكلنا» عند الرغبة بالسفر عبر منفذ الجسر، بل يلزم إبراز الهوية الوطنية الأصلية حسب الجهة المعنية.
وأفادت بأنه يجب على المسافرين ضرورة التحقق من توفر المتطلبات اللازمة والإجراءات المعتمدة لمغادرة السعوديين ومرافقيهم من السعودية عبر جسر الملك فهد إلى البحرين، مؤكدة أنه في ما يتعلق بالبالغين، فيُسمح بالسفر لمن تلقى الجرعات الثلاث من لقاح كورونا، ومن لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية.
وأضافت أنه بالنسبة للأشخاص الأقل من 16 عاماً فينبغي تلقي جرعتين من لقاح «كوفيد-19»، في حين أن من تبلغ أعمارهم أقل من 12 عاما فيُشترط وجود تأمين ضد «كوفيد-19» بغض النظر عن حالة التحصين، فيما أن العمالة المنزلية يشترط لها ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا»، ومرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه (الأبناء والبنات).
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