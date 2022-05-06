شكرا لقرائتكم خبر عن 262 جهة.. انطلاق معرض التعليم الدولي بالرياض الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق الأحد القادم المعرض المصاحب لأعمال "المؤتمر الدولي للتعليم 2022"، الذي تنظّمه وزارة التعليم خلال المدة من 7 إلى 10 شوال 1443 هـ (8-11 مايو 2022م)، وتستمر فعالياته منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتتنوع قائمة المعروضات ما بين الأقسام الخاصة بالجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الأهلية ومؤسسات البحث العلمي المحلية والدولية، إلى جانب مراكز التدريب وشركات الخدمات المساندة وتقنية المعلومات.

ويستهدف المعرض التفاعل المباشر مع شريحة واسعة من الزوار والمختصين وطلاب وشركات ومؤسسات تخدم قطاع التعليم، إلى جانب تكوين العلاقات ومشروعات العمل المشتركة، إذْ يُتيح المعرض الفرص للشركات والمؤسسات بتقديم منتجاتها وخدماتها التي تخدم قطاع التعليم من أجل الاستثمار في مشروعات البُنى التحتية والبحث والابتكار.

ويشارك في المؤتمر 110 جهات عارضة محلية، و152 جهة عارضة دولية، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التعليم المحلية والدولية، ومسؤولين من وزارة التعليم، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ومنسوبيها، والمتخصصين في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المهتمين والمستثمرين في مجال التعليم.