محمد بن مسعود - الدمام - أقام نادي ضباط الأمن العام فعالية «العيد» وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، لأعضاء النادي وعوائلهم وضيوفهم الكرام . وتأتي هذه الفعالية تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية بالعمل على توفير جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والترفيهية والنشاطات المتنوعة لأعضاء النادي وأبنائهم وعوائلهم ، حيث اشتملت الفعالية على العديد من البرامج والفقرات المتنوعة لفرقة شباب الحد لفن الصوت ، بالإضافة إلى ركن الأسر المنتجة وركن الضيافة العربية ، كما تم توزيع الهدايا على جميع الأطفال المشاركين في جو اجتماعي ترفيهي وعائلي مميز .

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – نادي ضباط الأمن العام يقيم فعالية «العيد» لأعضاء النادي وعوائلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.