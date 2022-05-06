هل يمكن تأدية مناسك الحج بتأشيرة الزيارة العائلية؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك ردًّا من الوزارة على استفسار بشأن إمكانية تأدية الحج لمن يحمل تأشيرة زيارة عائلية.