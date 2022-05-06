محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك ردًّا من الوزارة على استفسار بشأن إمكانية تأدية الحج لمن يحمل تأشيرة زيارة عائلية.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يمكن تأدية مناسك الحج بتأشيرة الزيارة العائلية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.