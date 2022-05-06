بث مباشر.. مباراة الفتح والاتحاد

محمد بن مسعود - الدمام -

تنطلق بعد دقائق، مباراة الفتح والاتحاد، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـ مباراة الفتح والاتحاد.

ويتزعم الاتحاد صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 60 نقطة من 25 مباراة، بينما يأتي الفتح في المركز الثامن، برصيد 31 نقطة.

وسبق للاتحاد والفتح أن التقيا في 27 مواجهة سابقة في الدوري السعودي، منذ إطلاق نظام الاحتراف في موسم 2008-2009، وحقق الاتحاد 10 انتصارات، مقابل 6 لصالح الفتح، و11 تعادلًا بين الفريقين، كما سجل الاتحاد 44 هدفًا، واستقبل 35 هدفًا من الفتح.

الفتح والاتحاد بث مباشر

وأعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تشكيل الفريق لمباراة الفتح.

وجاء تشكيل الاتحاد في مباراة الفتح كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني، زياد الصحفي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي

محور الارتكاز: برونو هنريكي، أندريه فيليبي

خط الوسط الهجومي: إيجور كورنادو، رومارينيو، عبد العزيز البيشي

قلب الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

وتضم قائمة البدلاء “عبد الرحمن العبود، هارون كمارا، عوض الناشري، خالد السميري، مدالله العليان، أحمد باحسين، حازم الزهراني، عبد الله الحافظ، راكان النجار”.

تشكيل الفتح لمواجهة الاتحاد في الدوري

أعلن اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني لفريق الفتح، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق اتحاد جدة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ26، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

الفتح بث مباشر

وجاء تشكيل الفتح لمباراة اليوم كما يلي:

في حراسة المرمى: ماكسيم كوفال.

في خط الدفاع: نواف بوشل، ومروان سعدان، وعلي الزبيدي، وقاسم لاجامي.

في خط الوسط: بيتروس، وسفيان بن دبكة، وفراس البريكان، ومحمد الفهيد.

في خط الهجوم: كريستيان كويفا، ومراد باتنة.