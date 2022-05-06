الأحد.. قرار قصر العمل على السعوديين في السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات يدخل حيز التنفيذ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
يدخل بعد غدا الأحد قرار وزارة الموارد البشرية الذي يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن: السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، حيز التنفيذ وذلك في مختلف مناطق المملكة.
وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون.
وأصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت. كما ستقدم الوزارة حزماً من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.
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