استئناف الدراسة الأحد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ينتظم ملايين الطلاب في المدارس المختلفة والجامعات على مقاعد الدراسة يوم الأحد المقبل بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وكان الإجازة من المقرر لها أن تبدأ يوم 24/09/1443 الموافق 25/04/2022، لكن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بأن تبدأ الإجازة للطلاب ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21 / 4 / 2022م وتمتد حتى الأحد المقبل 07/10/1443 الموافق 08/05/2022.

وسيشهد الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة مرتين الأولى يوم 24/10/1443 الموافق 25/05/2022 والثانية يوم 16/11/1443 الموافق 15/06/2022 فيما تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم 01/12/1443 الموافق 30/06/2022.