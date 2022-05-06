محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
ينتظم ملايين الطلاب في المدارس المختلفة والجامعات على مقاعد الدراسة يوم الأحد المقبل بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.
وكان الإجازة من المقرر لها أن تبدأ يوم 24/09/1443 الموافق 25/04/2022، لكن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بأن تبدأ الإجازة للطلاب ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21 / 4 / 2022م وتمتد حتى الأحد المقبل 07/10/1443 الموافق 08/05/2022.
وسيشهد الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة مرتين الأولى يوم 24/10/1443 الموافق 25/05/2022 والثانية يوم 16/11/1443 الموافق 15/06/2022 فيما تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم 01/12/1443 الموافق 30/06/2022.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الدراسة الأحد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.