اخبار الخليج – النائب فاطمة عباس القطري: تقدم الصحافة البحرينية ثمرة دعم جلالة الملك اللامحدود وإيمانه بحرية التعبير

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت سعادة النائب فاطمة عباس القطري أن مستوى التقدم الذي بلغته الصحافة البحرينية ومواكبتها الدائمة لأحدث أساليب وتقنيات العمل الصحفي يأتي بفضل الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للعمل الصحفي وتهيئة المناخات المحفزة للنهوض بهذا القطاع وإيمانه بحرية التعبير وتقديره للعاملين في هذا القطاع.

وهنأت القطري الصحافة وجميع الإعلاميين بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الموافق 7 مايو 2022، والذي يأتي للتأكيد على الدور البارز الذي تلعبه الصحافة البحرينية في دعم المسيرة الديمقراطية للمملكة البحرين، والمساهمة الفعالة في تحقيق المنجزات التنموية للمملكة، مثنية في الوقت نفسه على الدور الرئيسي والمؤثر للحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم القطاع الصحفي ومساندته في أداء رسالته النبيلة بالشكل الأمثل.

وقالت: إن الصحافة البحرينية تمارس كانت وما زالت دوراً محورياً في عملية تنوير المجتمع وتوعيته بكل ما يجري حوله من أحداث ووقائع بمسؤولية ومهنية، وتحفيزه للتفاعل الإيجابي مع مسارات التنمية الشاملة لمملكة البحرين، والتأكيد على التزامه بالقيم والمبادئ التي أكد عليها الدستور وميثاق العمل الوطني والتي تعكسها أجواء الانفتاح وحرية التعبير والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع البحريني.