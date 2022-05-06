اخبار الخليج – «الثقافة والآثار»: الانتهاء من ترميم منارة جامع الفاضل بالمنامة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت هيئة البحرين للثقافة والآثار انها قامت بترميم منارةِ جامع الفاضل التاريخي وسط العاصمة المنامة، مع الاحتفاظ بتصميمِها وهيئتها الجماليّة الأصليّة. ودعت هيئة البحرين للثقافة والآثار الجمهور الكريم لحضور الفعالية المخصصة للاحتفاء باستعادة الهوية الأصلية لمنارة جامع الفاضل وذلك يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022، الساعة 8 مساءً بجامع الفاضل – المنامة. وقالت الهيئة في حسابها الخاص بموقع «انستقرام»: «شكّلت منارة الفاضل هويّة بصريّة على مدى التّاريخ، وجسّدَت التّلويحةَ الأولى لكلّ القادمين عبر فرضة المنامة. وفي سعيٍ لاستعادةِ جماليّاتها ورمزيّتها التّاريخيّة، قامت هيئة البحرين للثّقافةِ والآثار بالعمل على ترميم منارةِ الجامع التّاريخيّ، عبر استعادةِ تصميمِها وهيئتها الجماليّة الأصليّة، بدعم كريم من سمو الشيخة مريم بنت سلمان بن حمد آل خليفة وبنك البحرين والكويت».

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