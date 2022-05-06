وراجع عيادة الباطنية 1.005 أفراد ، وعيادة الطوارئ 1.677 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 286 حالة، وعيادة الأطفال 370 طفلا، وعيادة التحصين 19 فردا، وعيادة الوبائيات 215 فردا، وعيادة التوليد 7 حالات، وعيادة الفحص المخبري .796 فردا، فيما صُرفت الأدوية لـ 3.829 فردا، وعيادة الجراحة والتضميد 174 أفراد، وعيادة التوعية والتثقيف 323 فردا، واستفاد من قسم الإحالة الطبية شخصان، وراجع عيادة التغذية العلاجية 18 فردا.
وفي الخدمات المرافقة استفاد 1.709 أشخاص من قسم الرعاية الصحية، و 17 مستفيدا من قسم نقل الدم، واستقبل قسم التنويم 8 حالات.
كانت هذه تفاصيل خبر 11.721 مستفيدا من العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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