روسيا: لن نرسل أسلحة نووية إلى أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
رفضت وزارة الخارجية الروسية تكهنات بشأن احتمال إرسال أسلحة نووية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن خطوة كهذه لن تدعم أهداف الكرملين.
ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية عن أليكسي زايتسيف المتحدث باسم الوزارة قوله إن هناك ضوابط واضحة لمثل هذه الخطوة بموجب المبادئ النووية لروسيا.
وأضاف: “إنها لا تنطبق على تحقيق الأهداف الموضوعة في إطار عمل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”.
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وأوضح أن المبادئ النووية لروسيا تنص على عدم استخدام الأسلحة النووية إلا إذا كان هناك ما يهدد وجود البلاد.
ويقول الكرملين إن الغرب يختلق خطر التصعيد النووي من جانب روسيا، برغم أن الرئيس فلاديمير بوتين وضع قوى النووية في بلاده في حالة تأهب قصوى بعد مدة قصيرة من غزو أوكرانيا في شباط/ فبراير.
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