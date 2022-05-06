طقس الرياض.. تحذير من “الأرصاد” لسكان هذه المحافظات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
حذر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد من سحب رعدية ممطرة على عدة محافظات بمنطقة الرياض، من بينها العاصمة السعودية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
وتوقع المركز أن تشمل الحالة كلًا من محافظات الحريق، الخرج، الدرعية، الرين، العاصمة، القويعية، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، وضرما المناطق المفتوحة والطرق السريعة وتستمر حتى الثامنة مساءً.
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