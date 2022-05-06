محمد بن مسعود - الدمام - مصدر في عدن نت يكشف عن قرب تدشين الخدمة في عدد من المحافظات المحررة

كشف مصدر مسؤول بشركة عدن نت عن قرب إنتهاء الطواقم الفنية من أعمال تركيب أبراج التوسعة الخاصة بالخدمة في محافظات أبين ولحج وحضرموت وشبوة ومدينة المخا بالإضافة إلى تعزيز الشبكة في عدن بنسبة تجاوزت 80%.

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وقال المصدر أن الطواقم الفنية التابعة لشركة عدن نت تبذل جهود مضاعفة للانتهاء من أعمال التركيب وتدشين خدمة الفور جي وإتاحتها للمواطنين وذلك وفقاً لتوجيهات معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج.

وأوضح المصدر أن أعمال التوسعة تسير حسب البرنامج المعد لها من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تشمل خمس محافظات محررة في مرحلتها الأولى على أن تتبعها كافة المحافظات الواقعة ضمن سيطرة الحكومة الشرعية في المرحلة الثانية.

وعن ما يتم تداوله بشأن الصفر الدولي، أكد المصدر بأن الصفر الدولي الذي أعلنه الدكتور نجيب العوج وزير الاتصالات يسمح باجراء وإستقبال المكالمات الدولية عبر البوابة الدولية “عدن نت”، مشيراً إلى أن الرقم 8 الذي تم الإشارة إليه يرمز لكود جديد مشفر ليس ضمن الصفر الدولي (00967) لتمكن شركات الاتصالات من تمرير مكالمتها الدولية عبر بوابة عدن نت كمنظومة منعزلة وآمنة ولا تخضع لرقابة أو سيطرة الحوثيين عليها.

وأضاف المصدر أن شركة سبأفون قد تم ربطها فعلياً بالبوابة الدولية في عدن والتي يتم من خلالها إصدار أو استقبال المكالمات الدولية بشكل أمن، كما بإمكان شركات الاتصالات الأخرى والتي تستعد لتدشين خدماتها من عدن الربط بكل سهولة عبر هذه البوابة.

وثمن المصدر جهود معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج التي أسهمت في تسريع وتيرة أعمال تركيب أبراج الخدمة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة دعماَ للوزارة.