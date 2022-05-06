اخبار الخليج – الوزير خلف: الصحافة البحرينية شريك أساسي في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن الصحافة البحرينية شريك أساسي في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأوضح خلف أن الصحافة البحرينية ساهمت في إبراز التقدم الحضاري والإنجاز في مختلف المجالات من خلال دعم جهود الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله.

وهنأ وزير «الأشغال والبلديات» الصحافة المحلية، بمناسبة يوم الصحافة البحرين والذي تحتفل به مملكة البحرين في السابع من مايو من كل عام، مشيراً إلى أن تخصيص يوم للصحافة البحرينية يؤكد على دور الصحافة كشريك في إبراز ونشر ما تشهده المملكة من تطور وتقدم في مختلف المجالات.

ونوه خلف بدور الصحافة البحرينية الوطني وما تقوم به من دور وعمل في نقل التطور الحضاري والعمراني الذي يبرز التقدم الذي تشهده المملكة، إضافة إلى دورها الوطني في الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيز الوعي ونشر الأخبار التي تبرز الجهود الكبيرة لتطوير الخدمات والبنية التحتية والتي تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأشاد الوزير خلف بالإسهامات التي تقدمها الصحافة البحرينية في إبراز مشاريع البنية التحتية وذلك من خلال المساحات التي تخصصها بشكل دائم ومستمر في الصحف المطبوعة، والمنصات الإلكترونية.