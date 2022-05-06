أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف حيال الإمداد

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي إذ أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي إلى زيادة احتمال نقص المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لـخام برنت 2.08 دولار، أو 1.88 في المئة، لتصل إلى 112.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:22 بتوقيت غرينتش.

وقفزت العقود الآجلة لـخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارين أو 1.85 في المئة لتستقر عند 110.26 دولار للبرميل.

والخامان في طريقهما لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومين باقتراح الاتحاد الأوروبي التخلص تدريجيا من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022.

كما أنه يحظر جميع خدمات الشحن والتأمين الخاصة بنقل النفط الروسي، وفقا لرويترز.

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وقالت 3 مصادر بالاتحاد الأوروبي لرويترز، اليوم الجمعة، إن الاتحاد يعدل خطته الخاصة بالعقوبات في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة.

وقال ستيفن برينوك المحلل في “بي.في.إم” إن “حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الروسي سيسبب نقصا حادا في الإمدادات. وفي جميع الأحوال، فإن مجموعة أوبك+ ليست في حالة مزاجية تدفعها للمساعدة، حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة بما يسفر عن مستويات ضارة من التضخم”.