«الحج والعمرة»: إجراءات التقديم لحج 1443 من داخل المملكة تعلن قريباً

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الحج والعمرة⁩ أنّ إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة لحجّ هذا العام 1443هـ ستعلن قريباً، عبر موقع الوزارة الرسمي: ‏⁦‪haj.gov.sa.

⁩وبينت الوزارة أنها تأمل من عموم الراغبين في الحجّ من داخل المملكة عدم التعامل مع أيّ مواقع مشبوهة تروّج للحجّ، أو لخدمات التسجيل فيه.

وكانت وزارة الحج أعلنت في وقت سابق حصص الدول من الحجاج هذا العام، إذ سيكون عدد الحجاج هذا العام مليون حاج تقريباً.