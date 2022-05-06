“الصحة”: تسجيل 219 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ 24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 6 مايو 2022، تسجيل 219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 754,842 حالة. وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 109 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 742,348 حالة، ولله الحمد. وأكّدت “الصحة” تسجيل ثلاث حالات وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 9,099 حالة وفاة. أخبار قد تهمك وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 3295 حالة. وأكّدت “الصحة” أنه تم إجراء 13,504 فحوص جديدة.

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