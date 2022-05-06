إمام المسجد النبوي: لا حياة للقلب إلا بوحي السماء

محمد بن مسعود - الدمام - قال إمام وخطيب المسجد النبوي د. أحمد بن طالب في خطبة الجمعة اليوم: لا حياة للشجر إلا بالماء، ولا حياة للقلب إلا بوحي السماء، ولا تقوى الشجرة ويتم نباتها إلا بتعاهدها وصيانتها عما يضرها من الحشاش والخشاش، وكذلك القلب مع أدواء متعة الشهوات ومخاضات الشبهات.

وأضاف: يا خيبة من ضعفت شجرة إيمانه فضعفت ثمرتها، فليس له من الكلم الطيب والعمل الصالح إلا النزر القليل، لأنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة وصرف قوة عزائمه وهممه في جمع حطام الدنيا الفانية، وشغل عقله ومداركه في التكاثر.

وأضاف: بشرى لمن كثرت أقواله وأعماله الصالحة وتوالت، يؤدي كل وقت حق الله ورسوله، فكلامه الطيب إلى الله صاعد، وأعماله الصالحة إلى ربه مرفوعة، ليلا ونهارا سرا وجهارا، وبذلك يذكر في الملأ الأعلى، ويثني عليه الله تبارك وتعالى، ويباهي به الملائكة الكرام وينال الرضوان من الرحمن، وترقم له الكلمات الطيبات والأعمال الصالحات في كتاب الأبرار، “كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، عينا يشرب بها المقربونِ