بدءاً من الأحد.. قصر العمل على السعوديين في السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات

محمد بن مسعود - الدمام - يدخل بعد غد الأحد (8 مايو 2022) قرار وزارة الموارد البشرية الذي يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن: السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

يأتي القرار الصادر في شهر أكتوبر الماضي، بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص، مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 5000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون.

ويوفر القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، وذلك استمراراً لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.