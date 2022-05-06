مؤتمر وزراء المالية والتخطيط الأفارقة ينعقد الأربعاء القادم في داكار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تستضيف العاصمة السنغالية داكار أعمال الدورة ال 54 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة, التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع الحكومة السنغالية خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو الجاري، بمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص من الدول الأعضاء.
وتنعقد أعمال الدورة الـ 54 هذا العام تحت عنوان : “تمويل الانتعاش الاقتصادي لأفريقيا من خلال إيجاد حلول مبتكرة”.
وتتضمن أعمال الدورة, جلسات وزارية رفيعة وعددا من الموائد المستديرة حول سبل تحويل تهديدات جائحة كوفيد-19، إلى قوة دافعة لتحقيق النمو والانتعاش العالمي.
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