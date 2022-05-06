اخبار دوليه – الخارجية الروسية: موسكو لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف اليوم الجمعة إن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا.

وأبلغ زايتسيف الصحفيين بأن استخدام روسيا للأسلحة النووية، وهو خطر ناقشه المسؤولون الغربيون علنا، لا ينطبق على ما تسميها موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في 14 أبريل نيسان إنه بالنظر إلى الانتكاسات التي عانت منها روسيا في أوكرانيا فإنه «لا يمكن لأي منا أن يستخف بالتهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة».