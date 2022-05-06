اختتام فعاليات العيد بمحافظة الحريق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

شهدت محافظة الحريق خلال عيد الفطر المبارك فعاليات متنوعة لمدة ثلاثة أيام احتفاء بعد الفطر المبارك.

حيث رعى محافظ محافظة الحريق الاستاذ محمد بن ناصر الجرباء في اليوم الأول الاحتفال الرسمي بحضور رؤساء الجهات الحكومية والأهالي.

وتم خلال الحفل التي نظمته بلدية المحافظة فقرات متنوعة تضمنت قصيدة للشاعر غنام القريني بعنوان رفرفي يا راية التوحيد، إضافة لأوبريت بعنوان لحمة وطن للمنشد متعب بن دخنة كما تم تكريم الرعاة للإحتفال وفي نهاية الحفل أطلقت الالعاب النارية التي اضاءة سماء المحافظة احتفاء بهذه المناسبة.

وشهد اليوم الثاني من الاحتفالات الفرق الاستعراضية وفقرة للمنشد بندر بن عوير والألعاب النارية.