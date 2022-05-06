اختتام فعاليات العيد بمحافظة الحريق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
شهدت محافظة الحريق خلال عيد الفطر المبارك فعاليات متنوعة لمدة ثلاثة أيام احتفاء بعد الفطر المبارك.
وتم خلال الحفل التي نظمته بلدية المحافظة فقرات متنوعة تضمنت قصيدة للشاعر غنام القريني بعنوان رفرفي يا راية التوحيد، إضافة لأوبريت بعنوان لحمة وطن للمنشد متعب بن دخنة كما تم تكريم الرعاة للإحتفال وفي نهاية الحفل أطلقت الالعاب النارية التي اضاءة سماء المحافظة احتفاء بهذه المناسبة.
وشهد اليوم الثاني من الاحتفالات الفرق الاستعراضية وفقرة للمنشد بندر بن عوير والألعاب النارية.
فيما شهد اليوم الثالث فعاليات متنوعة منها نصب السيارات وفقرة للمنشد ماجد الرسلاني تفاعل معها أهالي وزوار المحافظة واختتمت الفعاليات بالألعاب النارية.
من جانبه رفع رئيس بلدية محافظة الحريق الأستاذ فهد بن عبدالله الدميخي اصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي البلدية
التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ولسمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ولسمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف ولسعادة وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة الدكتور عبدالرحمن الخريف وللشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يديم على وطننا الأعياد.
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