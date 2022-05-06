اخبار دوليه – الصين تأمر باستبدال الحواسيب الأجنبية بأخرى محلية الصنع في الهيئات الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - أمرت السلطات الصينية وكالات الحكومة المركزية والشركات المدعومة من الدولة باستبدال الحواسيب الشخصية الأجنبية بأخرى مصنوعة محليا في غضون عامين.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة تعد أحد جهود بكين الأكثر جرأة حتى الآن لإنهاء الاعتماد على التكنولوجيا الخارجية الرئيسية داخل المؤسسات الأكثر حساسية.

ونقلت بلومبرج اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة على تلك الخطة القول إنه طُلب من الموظفين في وكالات الحكومة المركزية والشركات المدعومة من الدولة استبدال الحواسيب الأجنبية بأخرى محلية الصنع تعمل ببرامج تشغيل مطورة محليا.

وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أنه من المرجح في نهاية المطاف استبدال نحو ما لايقل عن 50 مليون حاسوب أجنبي داخل وكالات الحكومة المركزية وحدها.

وترى بلومبرج أن هذا القرار يعزز من الخطة التي أطلقتها الصين قبل عشر سنوات لاستبدال التكنولوجيا المستوردة بالبدائل المحلية، وذلك في إطار جهد شامل لتقليل اعتمادها على المنافسين الجيوسياسيين مثل الولايات المتحدة في كل شيء بدءا من أشباه الموصلات إلى الخوادم والهواتف.

ومن المرجح أن يؤثر قرار استبدال الحواسيب الأجنبية بشكل غير مباشر على شركتي «أتش بي» و «ديل تكنولوجيز»، وهما أكبر مزودين للحواسيب الأجنبية في الصين بعد شركة «لينوفو» الصينية العملاقة.