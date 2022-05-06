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تنبيه جديد من “الجوازات” للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت المديرية العامة للجوازات تنبيهاً جديداً للمواطنين المسافرين إلى الخارج.

 

ونوهت الجوازات، إلى ضرورة تسجيل المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، جواز سفرهم لدى ممثليات المملكة في الدول التي يرغبون التوجه إليها.

 

وأوضحت المديرية، أن تسجيل جواز السفر لدى ممثليات المملكة في الخارج من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، وذلك عند وصول المواطن إلى وجهته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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