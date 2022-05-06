تنبيه جديد من “الجوازات” للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت المديرية العامة للجوازات تنبيهاً جديداً للمواطنين المسافرين إلى الخارج.

ونوهت الجوازات، إلى ضرورة تسجيل المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، جواز سفرهم لدى ممثليات المملكة في الدول التي يرغبون التوجه إليها.

وأوضحت المديرية، أن تسجيل جواز السفر لدى ممثليات المملكة في الخارج من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، وذلك عند وصول المواطن إلى وجهته.