أول تعليق من ليفربول على جائزة محمد صلاح

محمد بن مسعود - الدمام - حرص نادي ليفربول الإنجليزي، على الاحتفال بالدولي المصري محمد صلاح، الجناح الأيمن بالفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في العام بالدوري الإنجليزي المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا للعام الحالي 2022.

وأضاف الفرعون المصري محمد صلاح، جائزة جديدة في مسيرته بعدما أعلنت رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وتفوق مو صلاح، على نظيره البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، حيث حصل صلاح على 48٪ من الأصوات، بالإضافة إلى تفوقه على ديكلام رايس، لاعب وست هام يونايتد.

وتعد هذه المرة الثانية تتويج محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب، وسبق وتوج بالجائزة في عام 2018، لأول مرة في مسيرته.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لصلاح مع الجائزة، معلق عليها: “الملك المصري لا يتوقف عن حصد الجوائز.. محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام المقدمة من رابطة الكُتّاب الإنجليز لعام 2022”.

وكان تأهل ليفربول الثلاثاء الماضي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بمشاركة محمد صلاح، بعد الفوز على فريق فياريال الإسباني، في مباراتي الذهاب والإياب بمجموع (5-2).