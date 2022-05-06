اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى: الصحافة البحرينية تشهد تطورات إيجابية تُعزز استخدام الوسائل الرقمية في أداء الرسالة الإعلامية والتنويرية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الصحافة البحرينية تشهد تطورات وتحولات إيجابية متعددة، تسهم في تعزيز استخدام الوسائل الرقمية والأساليب الجديدة في أداء الرسالة الإعلامية والتنويرية الهادفة، مثمنًا ما توليه الصحافة البحرينية من حرصٍ مشهود للإضاءة على مسيرة المنجزات الحضارية، والنجاحات الوطنية التي تتحقق بفضل الرؤى الملكية السامية والتطلعات الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن الصحافة البحرينية ازدهرت مع انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتعاظم دورها الوطني في ترسيخ المبادئ الديمقراطية والقيم الثابتة لحرية الرأي والتعبير، التي تأصلت في ميثاق العمل الوطني والدستور، إلى جانب التشريعات والقوانين الوطنية، وما تشكله من أطر تنظيمية وقواعد أساسية للعمل الإعلامي والصحافي بمملكة البحرين.

وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ الصحافة البحرينية تُعدُّ شريكًا أساسيًا للنجاح التي يتحقق في تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية، مشيدًا بالدعم والمساندة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز الدور المحوري للصحافة البحرينية، باعتبارها علامة فارقة في المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين.

وفي تصريح لمعاليه، بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي تحتفي به مملكة البحرين في السابع من شهر مايو كل عام، هنّأ رئيس مجلس الشورى الصحافيين والإعلاميين العاملين في الصحف المحلية والمؤسسات الإعلامية، مثمنًا عطاءهم وإخلاصهم وتفانيهم في أداء العمل الإعلامي والصحافي، وما يبدونه من التزام ومسؤولية للحفاظ على شرف مهنة الصحافة، ورسالته النبيلة.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنّ النهضة الصحافية التي تشهدها مملكة البحرين، والانفتاح الفاعل والمؤثر على الوسائل الإعلامية والرقمية الحديثة، يعكس الإصرار والعزيمة على ترسيخ مكانة الصحافة، واستثمار الوسائل الجديدة لتأكيد عراقتها وامتدادها التاريخي، ومسؤوليتها في الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، والإسهام في إبراز قيم التسامح والتعددية والتعايش في المجتمع البحريني.

ونوَّه معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن تنامي وتقدم الصحافة البحرينية مع بدء مسيرة السلطة التشريعية شكَّل مساندة ودعمًا ممتدًا لعمل مجلسي الشورى والنواب، معربًا الشكر والتقدير الكبيرين للصحف المحلية ووزارة شؤون الإعلام على ما يولونه من حرص واهتمام لإبراز عمل السلطة التشريعية، وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية بالعمل البرلماني.

وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الاحتفاء بيوم الصحافة البحرينية يفتح المساحة أمام استذكار جهود وعطاءات الرعيل الأول من الصحافيين والمؤسسين للصحافة البحرينية، ومن حملوا شعلة التنوير والتثقيف وتوعية المجتمع بمختلف المجالات، لافتًا إلى أنَّ يوم الصحافة البحرينية يعتبر واحدًا من الأيام الوطنية التي يعبَّرُ فيها عن الإشادة والثناء بسجل الصحافة البحرينية الزاخر بالتميز والنجاح.